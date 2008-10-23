Фракції БЮТ в облраді закликає до реалізації анткризового плану

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Фракція БЮТ у Харківській облраді оприлюднила заяву у зв’язку фінансовою кризою в країні.

БЮТівці вважають, йдеться у заяві, переданій УНІАН, що лише спільними зусиллями влади, депутатів та керівників найбільших підприємств міста й області можна протидіяти всім загрозам і пом’якшити можливі наслідки кризи для населення і економіки регіону та всієї країни.

«Ми вважаємо, - заявила фракція БЮТ, - що представники обласної влади, спільно з депутатами обласної ради і керівниками найбільших підприємств міста й області повинні спільно реалізувати Харківський антикризовий план, який дозволить зберегти інвестиційну привабливість, стабільну роботу підприємств, а також існуючі робочі місця і досягнуті темпи соціально-економічного зростання у місті й області.

Фракція БЮТ пропонує для спільної реалізації такий перелік заходів, які дозволять не лише протидіяти нинішнім кризовим явищам в економічній сфері, але і підсилити стратегічний інвестиційний імідж Харкова й Харківщини:

1. Необхідно звести до мінімуму «політичну складову» кризи, тобто високий рівень конфліктності в соціально-політичній сфері, який відлякує інвесторів, дестабілізує роботу підприємств і робить непередбачуваними довгострокові правила гри.

2. Потрібно не допустити переходу кризи в соціальну сферу, тобто закриття підприємств, скорочення кількості робочих місць, масових звільнень і скорочення зарплат. Там де є така загроза, необхідно розглядати питання про механізми підтримки підприємств, які опинилися в кризовому і передкризовому стані.

3. Актуальним завданням у бюджетній сфері є перехід до бездефіцитного бюджету-2009 і повсюдного скорочення непродуктивних витрат, перш за все, пов`язаних з обслуговуванням діяльності чиновників. Крім того, необхідно розпочати рішучу боротьбу з корупцією та зловживаннями в бюджетній сфері.

4. Вважаємо непродуктивною політику взаємних звинувачень між представниками міської, обласної і центральної влади. Настав час відновити конструктивний діалог між керівництвом міста і губернатором області, між обласним, міським радами і Кабінетом міністрів України. Пропонуємо накласти негласний загальний мораторій на дії, спрямовані на дестабілізацію роботи інститутів влади всіх рівнів, а також на публічні заяви від імені органів самоврядування, які вносять напруження в стосунки з центральними органами влади.

5. Стратегічно важливим завданням є диверсифікація джерел інвестицій. Щоб «перекрити» відплив капіталу, вже сьогодні потрібно працювати над тим, щоб презентувати інвестиційні можливості Харківщини там, де бізнес найменшою мірою постраждав у результаті останньої інвестиційної кризи і де потенційні інвестори мають у своєму розпорядженні великий обсяг вільних ресурсів. Перш за все, інвесторам з Ізраїлю, ОАЭ, Саудівській Аравії.

6. Важливо усвідомлювати, що при існуючій системі нерівності міст і регіонів в економічному розвитку, в якості життя і в темпах зростання – криза здатна ще більше збільшити цю нерівність. Харків, у результаті, може або «піднятися», або «опуститися» по шкалі перспектив подальшого розвитку. Тому завданням №1 для всіх відповідальних політиків і керівників є об`єднання зусиль політиків-харків`ян на різних рівнях, з метою консолідованого лобіювання інтересів Харківщини у всіх органах влади по найширшому спектру питань: від врахування інтересів міста і області при складанні Державного бюджету - до надання Харкову особливого економічного і адміністративного статусу.

Фракція БЮТ вважає, що доцільним є проведення позачергової сесії облради за участю представників НБУ, Пенсійного фонду, Держскарбниці, керівників найбільших підприємств та фінансових організацій, в ході якої потрібно наочно обговорити всі ризики і загрози для економіки області у зв`язку з кризовими процесами в світовій і національній економіці. За підсумками необхідно чітко визначити список можливих проблем і механізмів їхнього вирішення, який необхідно подати до Кабінету міністрів України для включення Харківщини в антикризовий загальнонаціональний план.