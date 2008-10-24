Харківські литвинівці за коаліцію з Партією регіонів

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Харківські «литвинівці» вважають, що дочасні вибори до Верховної ради України – це вимушена міра, але у разі їх проведення, коаліція з Партією регіонів була б найбільш природною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова обласної організації Народної партії України (Блок Литвина) Станіслав КОСІНОВ на круглому столі в прес-центрі «Майдан Свободи», присвяченому темі можливих сценаріїв розвитку подій на позачергових виборів до українського парламенту.

«Коаліція з Партією регіонів виглядала би доволі органічно», - сказав С.КОСІНОВ, обговорюючи тему можливої нової коаліції.

На його думку, «вибори – це міра вимушена», і українському народові «потрібна зміна владної команди, котра би припинила політичні «склоки» і вивела державу з кризи.

С.КОСІНОВ вважає, що на перспективу вибори нічого не дадуть, бо до парламенту «прийдуть ті ж самі люди».

Для перелому існуючої ситуації С.КОСІНОВ запропонував змінити виборчу систему, повернувшись до змішаної системи. Щодо виборів до органів місцевого самоврядування, то, за словами С.КОСІНОВА, вони повинні відбуватися тільки за мажоритарною системою.