Вартість землі під Києвом падає

Харків 27 жовтня. УНІАН. Середня вартість землі у передмісті Києва під житлове будівництво з 20 по 26 жовтня ц.р. знизилася на 0,79%, або на 54 дол., – до 6812 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії ”SV Development”.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-святошинському районі на 0,69% (73 дол.) – до 10 572 дол./сотка, Обухівському – на 0,67% (56 дол.) – до 8302 дол./сотка, Бориспільському – на 0,81% (57 дол.) – до 7013 дол./сотка, Броварському – на 0,88% (52 дол.) – до 5867 дол./сотка, Васильківському – на 1,19% (63 дол.) – до 5240 дол./сотка, Вишгороді – на 1,31% (80 дол.) – до 6004 дол./сотка, Макарівському – на 0,45% (12 дол.) – до 2668 дол./сотка.

При цьому вартість земельних ділянок виросла в Кагарлицькому – на 0,84% (16 дол.) – до 1913 дол./сотка, Фастівському – на 2,02% (31 дол.) – до 1569 дол./сотка, Баришевському – на 2,89% (42 дол.) – до 1497 дол./сотка і Бородянському районі – на 0,27% (8 дол.) – до 2960 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж об`єктів в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі – 24%, Бориспільському – 10%, Васильківському – 11%, Києво-святошинському – 11%, Броварському – 12%, Обухівському – 5%, Бородянському – 8%, Вишгороді – 8%, Кагарлицькому – 3%, Баришевському – 4%, Фастівському – 4%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво у вересні ц.р. виросла на 2,59%, або 173 дол., – до 6864 дол. за сотку.

У 2007 році вартість земельних ділянок у передмісті Києва під котеджное будівництво виросла на 67% (2364 дол.) – до 5864 дол. за сотку.