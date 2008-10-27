Погода на 28-31 жовтня

Харків. 27 жовтня. УНІАН. 28 жовтня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, місцями (окрім півдня) 0-2° морозу, на узбережжі морів 8-11° тепла; вдень 12-17° тепла; в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 4-9° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 29-30 жовтня утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в західних областях 30 жовтня місцями пройде короткочасний дощ. В Україні, крім західної частини, місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, 30 жовтня в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі 4-9° тепла (у східних областях та на Прикарпатті місцями 1-3° тепла), вдень 11-16°; на півдні та Закарпатті вночі 7-12°, вдень 15-20°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

31 - 1 листопада без істотних опадів, лише 31 жовтня в західних областях можливий дощ, а 1 листопада у північних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі 6-12° тепла, вдень 12-18°, у південній частині та на Закарпатті місцями 20-22°.

На Київщині 28 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі у Києві 4-6° тепла, вдень 13-15°. По області температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°.

29-30 жовтня мінлива хмарність, без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°.

31 жовтня без опадів, 1 листопада місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°.