«Холодний» наварив на газі 120 тис. грн.

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Співробітники служби безпеці ТОВ «ГАЗЕКС-Україна» спільно з оперативною групою Управління Служби безпеці України в Харківській області і ГУ МВДУ в Харківській області, успішно здійснили захід щодо припинення фактів незаконних врізань ПП «Холодний» (м. Харків) у газопроводи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «ГАЗЕКС-Україна».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, ними було виявлено самовільне підключення гумовим шлангом діаметром 31,4 мм до газопроводу середнього тиску (тиск – 0,5 кг/кв. см). При цьому через штуцер два шланги було підключено до двох инжекторних пальників плавильної печі (для плавлення алюмінієвого лому).

Дане підприємство за допомогою самовільних врізань у газопровід середнього і низького тиску здійснювало незаконний відбір газу для роботи плавильного цеху та обігріву виробничих і побутових приміщень, що могло викликати аварійну ситуацію.

«Факти незаконного відбору газу, мало того що є крадіжкою, ще й наносять прямі збитки газорозподільним компаніям зокрема і державі в цілому. Вони ставлять під загрозу життя і здоров`я людей. Більшість вибухів газу відбуваються саме внаслідок незаконних підключень до газорозподільних мереж. Те, що зробили наші співробітники, - це перший крок до підвищення платіжної дисципліни і зменшення комерційних втрат газу», - говорить директор з економічної безпеки ВАТ «Харківміськгаз» В’ячеслав ПЕРЕРВА.

Попередній розмір нанесеного збитку, за попередніми розрахунками, становить близько 80 тис. куб. м газу або 120 тис. грн.

Дані порушення були зафіксовані в установленому порядку. За цим фактом планується порушення кримінальної справи ГУ УМВС України в Харківській області за статтями 185 («крадіжка») та 192 («спричинення майнового збитку шляхом обману або зловживання довірою») КК України.

Довідка УНІАН. У бізнес-контур ТОВ «ГАЗЕКС-Україна» входять ВАТ «Дніпрогаз», «Донецькміськгаз», «Харківгаз», «Харківміськгаз», «Криворіжгаз».