Вартість землі на Харківщині знизилася

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 20 по 26 жовтня ц.р. знизилася на 0,43% (11 дол.) - до 2630 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі знизилася на 0,26% (7 дол.) - до 2723 дол./сотка, у Дергачівському районі - виросла на 0,83% (22 дол.) - до 2613 дол./сотка, у Чугуївському районі – знизилася на 0,86% (13 дол.) - до 1506 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю операцій, що проводяться.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво за вересень ц.р. виросла на 4,17% (105 дол.) - до 2614 дол. за сотку.