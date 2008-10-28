Коновалюк шукає правду про Лозову

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування незаконного постачання української зброї та військової техніки в Грузію планує провести виїзне засідання в Грузії та Південній Осетії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова ТСК ВР Валерій КОНОВАЛЮК під час відеомосту «Москва-Київ».

За його словами, 3 листопада ТСК планує виїхати до Грузії та Південної Осетії, щоб провести виїзне засідання. Він повідомив, що зараз тривають переговори про це з МЗС і Міноборони Грузії.

«Ця поїздка, упевнений, дасть нам додаткову інформацію, яка буде вкрай важлива для остаточного висновку комісії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Окрім цього він зазначив, що ТСК планує відвідати Цхінвалі, щоб за зразками трофейної техніки з`ясувати, що саме постачали з України.

«І грузинська й осетинська сторони зацікавлені в цьому. Я можу заявити, якби не активне постачання наступальних озброєнь з України, то конфлікту на Кавказі в такому масштабі не було» б, - сказав депутат ВР.

Він також запевнив, що, попри економічну кризу, ТСК незабаром виступить зі звітом у парламенті. На думку В.КОНОВАЛЮКА, висновки комісії мають підштовхнути Генеральну прокуратуру України та СБУ до реагування на виявлені порушення у сфері торгівлі зброєю.

За його словами, вже виявлено серйозні порушення та зловживання керівників різного рівня. Зокрема, створена комісією експертна група вивчила ціни на ринку в період постачання озброєння Грузії та отримала інформацію про те, скільки коштів втратила держава.

Депутат повідомив, що за останні 4 роки Україна продала зброї на 2,5 млрд. дол., з них тільки 200 млн. дол. було направлено до бюджету. Причому на 300 млн. дол. була поставлена зброя Грузії.

В.КОНОВАЛЮК також зазначив, що, окрім виявлених порушень, комісія внесе низку пропозицій, які посилять державний контроль у сфері експорту озброєнь.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію для перевірки фактів постачання Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства та міжнародного права.

26 вересня голова ТСК В.КОНОВАЛЮК заявив, що комісія виявила факти постачання до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в смт. Лозова Харківській області. За його словами, постачання здійснювалися впродовж травня і червня цього року, що підтверджується певними контрактами та нарядами. «Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Крім того, він зазначив, що військову техніку продавали до Грузії за заниженими цінами.

8 жовтня В.КОНОВАЛЮК також заявив, що Україна продовжувала постачати Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ не раз спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконне постачання Україною зброї до Грузії.

18 жовтня Генеральна прокуратура України повідомила, що В.КОНОВАЛЮК ігнорує запрошення прийти до Генпрокуратури для з`ясування всіх обставин і надання матеріалів, які, за заявами голови комісії, є в його розпорядженні.