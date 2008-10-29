Міжбанк закрився

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 6,3350/6,4250 грн., до 11:00 ціни зросли до 6,5000/6,6250 грн., до закриття цінові рівні досягли максимуму - 7,0500/7,2000 грн. за 1 дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 16:00 НБУ оголосив про продаж валюти за курсом 5,7 грн./дол.

Рубльовий ринок відкрився котируваннями 0,2285/0,2355 грн., а до 11:00 ціни піднялися до 0,2350/0,2420 грн., і до 12:00 встановилися на рівні 0,2370/0,2425 грн. До закриття торгів ціни не змінилися. В Росії курс долар-рубль знизився до 27,0666 (-0,2359).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2705/1,2707, а до 16:15 зросли до 1,2923/1,2925. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 8,0445/8,1685, до 11:00 ціни пішли вгору 8,2280/8,3975. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 9,1065/9,3105.