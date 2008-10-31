На Харківщині пройде ярмарок соціальних технологій

Харків. 31 жовтня. УНІАН. 3 листопада в селищі Пісочин Харківського району пройде обласний ярмарок соціальних технологій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в рамках заходу також відбудуться урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери України та 15-річчя Обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді облдержадміністрації.

За офіційними даними, нині на Харківщині діють 47 центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді: 1 обласний, 27 районних, 7 міських, 9 районних у Харкові та 3 селищних. Щороку центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Харківщини надається понад 300 тисяч соціальних послуг різним соціальним категоріям населення, понад 25 тисяч осіб отримують комплекс соціальних послуг індивідуально.