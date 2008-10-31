ХАЗ в очікуванні $40 млн.

Харківський авіазавод добудовує літак для Лівії.

Як повідомляє сайт ОДА, про це поінформував перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.

Коментуючи становище на підприємстві, він зазначив, що авіазаводу сьогодні не вистачає обігових коштів. Борг із заробітної платі становить 30 млн. гривень, а зміни до держбюджету, які передбачають виділення підприємству 200 млн. грн., дотепер не прийняті.

За словами В.БАБАЄВА, керівник авіапідприємства Анатолій М’ЯЛИЦЯ сьогодні в основному займається питаннями поповнення обігових коштів.

«Реалізація продукції, яка вже вироблена авіазаводом, дає можливість одержати близько 7 млн. гривень для продовження роботи. Найближчим часом буде добудований літак, який відправиться до Лівії - перший за два роки, який підніметься в небо. Інших рішень поки немає», - сказав В.БАБАЄВ.