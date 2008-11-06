Кабмін рекомендує припинити кроси у школах

Харків. 6 листопада. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що до з’ясування ситуації з системою спеціального медичного обстеження дітей, їх здібностей та рівня фізичної підготовки, кроси на уроках фізичної культури необхідно терміново заборонити, замість них діти мають займатися ігровими видами спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це прем’єр заявила в середу на засіданні уряду.

Кабінет міністрів також рекомендує переглянути порядок фізичної підготовки школярів. Зокрема, рекомендується припинити проведення кросів для школярів на уроках фізичної культури без спеціального медичного обстеження.

Також прес-служба Кабміну повідомляє, що уряд скасував постанову Кабінету Міністрів від 15 січня 1996 р. №80 “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України”.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Міністр з питань сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО повідомив, що очолюване ним відомство підготувало і надіслало до Кабінету міністрів нову програму з проведення уроків фізичної культури в школі “Крок до здоров’я”, орієнтовану на отримання оздоровчого ефекту від занять.

“Такі нормативи для бігу чи підтягування, які є сьогодні, направлені не на підготовку здорової успішної людини – це підготовка солдата або спортсмена вищого рівня”, - зазначив міністр. Саме це, на його переконання, і стало головною причиною, чому на уроках фізкультури траплялися трагічні випадки, і чому сьогодні діти не хочуть ходити на ці уроки.

“Наша програма, яку ми хочемо затвердити рішенням Кабінету міністрів і відмінити затверджені у 1995 році нормативи, введе новий, оздоровчий підхід до уроків фізкультури”, - пояснив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, в основу розробленого в Мінсім’ї оцінювання запропоновано покласти відвідування уроків і фізичний стан дитини.

“Визначати оцінки треба не по кількості разів чи часу, за який дитина пробігла, а по тому, щоб вона обов’язково 12 годин на тиждень займалася руховою активністю. Це мінімально необхідна кількість годин (фізичної активності - УНІАН) на тиждень для дитини”, - сказав міністр.

По-друге, зазначив він, це фізичні параметри учня: чи має дитина зайву вагу, чи є у неї будь-які інші відхилення у фізичному розвитку. Також потрібно буде враховувати стан її здоров’я і наявність захворювань, залежно від яких визначати програму уроків фізкультури.