Металіст – Герта: нічия 0:0

Харків. 6 листопада. УНІАН. Завершився внічию матч 2-го туру групового турніру Кубку УЄФА між харківським Металістом та клубом Герта (Німеччина).

Як передає кореспондент УНІАН, рахунок матчу 0:0.

Наприкінці другого тайму Металіст відчутно додав у грі, але ця перевага не вилилося у голи.

Другий матч у цій групі (В) Бенфіка (має 1 очко) - Галатасарай (3 очки) почнеться пізніше.

Тепер у Герти - 2 очки, у Металіста - 1 (в першому турі Металіст не грав), у Олімпіакоса, який пропускає другий тур, очок немає.