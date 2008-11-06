Металіст – Герта: нічия 0:0
20:51, 06 листопада 2008Харьків
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Харків’яни мали нагоди забити
Харків. 6 листопада. УНІАН. Завершився внічию матч 2-го туру групового турніру Кубку УЄФА між харківським Металістом та клубом Герта (Німеччина).
Як передає кореспондент УНІАН, рахунок матчу 0:0.
Наприкінці другого тайму Металіст відчутно додав у грі, але ця перевага не вилилося у голи.
Другий матч у цій групі (В) Бенфіка (має 1 очко) - Галатасарай (3 очки) почнеться пізніше.
Тепер у Герти - 2 очки, у Металіста - 1 (в першому турі Металіст не грав), у Олімпіакоса, який пропускає другий тур, очок немає.
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