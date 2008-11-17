Аваков називає причини кризи

Харків. 17 листопада. УНІАН. Головною причиною нинішньої фінансово-економічної кризи голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає помилки у внутрішній політиці України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, про це губернатор заявив сьогодні на засіданні колегії облдержадміністрації.

За словами А.АВАКОВА величезний вплив на нинішній стан української економіки роблять різні диспропорції в розвитку практично кожної галузі. Як приклад губернатор навів українську металургію. За його словами, Україна, яка називає себе одним з найбільших виробників металів, у той же час використовує 60% імпортної продукції.

Що стосується аграрного сектора, то, за словами А.АВАКОВА, в 2007 році в країну було завезено 350 тис. тонн м`яса, а за 9 місяців цього року - вже 500 тис. тонн. Таким чином, відзначив голова облдержадміністрації, кожний четвертий кілограм м`яса на українському ринку - імпортний.

«Та й м`ясом цей сурогат і обрізки назвати не можна. Вони ввозять до країни м`ясо за ціною 6 грн. за кілограм без ПДВ і мита. Притому що собівартість українського м`яса становить 8 грн. за кілограм», - зазначив А.АВАКОВ.

За його словами, така ситуація не лише призводить до негативного сальдо в зовнішній торгівлі, але й б`є по українському виробнику, який змушений скорочувати робочі місця. Доки дана диспропорція не буде ліквідована, економіка України не зможе нормально розвиватися, - вважає голова облдержадміністрації.

А.АВАКОВ також звернув увагу на соціальний аспект економічної кризи. За його словами, зараз соціальні обіцянки, які давали різні уряди протягом останніх років, щорічно обходяться країні в 70 млрд. гривень. «Такого удару жоден ринок не витримає», - підсумував керівник області.