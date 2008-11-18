Губернатори вільні у пересуванні

Харків. 18 листопада. УНІАН. Президент України підписав Указ “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 11 лютого 2008 року №117 «Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій».

Текс відповідного указу глави держави від 18 лютого розміщено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, указом №117 від 11 лютого 2008 року передбачалося, що відрядження губернаторів за межі підпорядкованих їм регіонів погоджуватимуться з Президентом.