У США затримано українського злочинця

В результаті спецоперації працівників Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Харківській області спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні та правоохоронними органами США у Нью-Йорку було затримано Олега Б. (1966 р. н.), відомого у кримінальних колах на призвісько ”Баклан”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за словами начальника УБОЗ ГУ МВС в Харківській області Володимира ФРОЛОВА, Олег Б. розшукувався УБОЗ за скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Згідно із постановою судді Київського районного суду Харкова, Олегу Б. обрано заочно мірою запобіжного заходу утримання під вартою.

”Баклану” інкримінують кілька тяжких злочинів, скоєних на території України, зокрема у Харкові. Перебуваючи у складі злочинної групи, він вимагав значну суму коштів у бізнесмена, погрожуючи тому пістолетом та завдавши тілесних ушкоджень. В результаті злочинна група заволоділа грошима та зникла.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців України та США, Олега Б. було затримано у Нью-Йорку. Вирішується питання щодо його депортації до України. Злочинець утримується в імміграційному пункті у штаті Флорида.

За словами В.ФРОЛОВА, протягом 2008 року працівники УБОЗ Харківської області розшукали 14 зловмисників, яких було оголошено в міждержавний розшук. Зокрема, на виконання запитів про правову допомогу з Російської Федерації та Молдови було розшукано 5 зловмисників.