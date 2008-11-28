Торги на міжбанку закрилися на рівні 7,25/7,40 грн за долар

Харків. 28 листопада. УНІАН. У четвер на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 6,9500/7,2000 грн., до 12:00 ціни виросли до 7,1000/7,2500 грн. До закриття цінові рівні досягли максимуму - 7,2500/7,4000 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2425/0,2550 грн., а до 12:00 ціни піднялися до 0,2500/0,2585 грн. До закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль на ТОМі підвищився і становив 27,4051 (+0,0548) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2870/1,2965 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 8,9645/9,2975 грн., до 12:00 ціни пішли вгору - 9,1840/9,3880 грн. До закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 9,3440/9,5475 грн.

У четвер, 27 листопада, у США святкують День Подяки, тому торги американською валютою відбувалися зі зниженою активністю, а операції були можливі тільки на ТОМі. Нацбанк традиційно в такий день на ринок не виходив.