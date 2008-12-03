Кернес звинувачує Галавана у «кришуванні» бізнесу своєї родини

Харків. 3 грудня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС заявив, що заступник начальника Головного управління МВС України в Харківській області - начальник слідчого управління обласної міліції Зиновій ГАЛАВАН «кришує» бізнес своєї родини.

Як передає кореспондент УНІАН, заява Г.КЕРНЕСА пролунала сьогодні на позачерговій сесії Харківської міськради, яка в ці хвилини проводить засідання.

За словами Г.КЕРНЕСА, підприємства, які оформлені на дружину З.ГАЛАВАНА, працюють без належних документів і порушують законодавство, не сплачуючи податки.

Секретар міськради зазначив, що за всім цим стоїть З.ГАЛАВАН і відповідним чином влаштовує питання. Він повідомив, що міська рада звернулася до прокуратури з проханням здійснити відповідну перевірку фактів.