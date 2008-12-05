Посланець РФ: газ це газ, і ніякої політики…

Харків. 5 грудня. УНІАН. «Газпром» та НАК «Нафтогаз України» на разі ведуть переговори щодо ціни на газ для України, а тому говорити про конкретну цифру поки що передчасно.

Про це сказав у Харкові радник-посланник Російської Федерації в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ на науково-практичній конференції до 360-річчя встановлення україно-російських дипломатичних відносин, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про можливу ціну на газ для України наступного року.

«Зараз тривають переговори між «Газпромом» та НАК «Нафтогаз України», - сказав В.ЛОСКУТОВ. - Це питання компаній, вони мають домовитися».

«Питання це чисто господарське», - наголосив радник-посланник РФ в Україні.

При цьому В.ЛОСКУТОВ відмовився назвати конкретну ціну, відмітивши лише, що вона має вираховуватися з огляду на сучасні економічні обставини.