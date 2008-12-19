Сьогодні визначиться суперник Металіста

Харків. 19 грудня. УНІАН. Після вчорашніх матчів завершального туру Кубку УЄФА розподілилися всі місця перед жеребкуванням плей-офф.

Сьогодні о 14.00 за київським часом розпочнеться перетасування команд. Крім того, після закінчення цієї процедури, пройде також жеребкування наступного раунду.

Отже, переможець своєї групи Металіст може зіграти проти таких суперників: ПСЖ, Сампдорія, Неймеген, Брага, Астон Вілла, Копенгаген, Лех.

Динамо і Шахтар, які вилетіли з Ліги чемпіонів мають наступні варіанти: Твенте, Галатасарай, Штутгарт, Тоттенхем, Мілан, Аякс, Валенсія, Депортиво.

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