Сьогодні визначиться суперник Металіста
08:59, 19 грудня 2008Харьків
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Команда продовжує виступи
Харків. 19 грудня. УНІАН. Після вчорашніх матчів завершального туру Кубку УЄФА розподілилися всі місця перед жеребкуванням плей-офф.
Сьогодні о 14.00 за київським часом розпочнеться перетасування команд. Крім того, після закінчення цієї процедури, пройде також жеребкування наступного раунду.
Отже, переможець своєї групи Металіст може зіграти проти таких суперників: ПСЖ, Сампдорія, Неймеген, Брага, Астон Вілла, Копенгаген, Лех.
Динамо і Шахтар, які вилетіли з Ліги чемпіонів мають наступні варіанти: Твенте, Галатасарай, Штутгарт, Тоттенхем, Мілан, Аякс, Валенсія, Депортиво.
Football.ua
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