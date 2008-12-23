Суркіс хоче створити інформбюро Євро-2012

Харків. 23 грудня. УНІАН. Президент Федерації футболу Григорій СУРКІС переконаний, що в Україні потрібно сформувати єдину інформаційну політику з висвітлення підготовки до Євро-2012 та перспектив, які надає проведення турніру для кожного громадянина.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час засідання “круглого столу” на тему «Підготовка Євро-2012 в Україні: підсумки окремий житель країни.

“Якщо казати, що Євро-2012 дозволить покращити інфраструктуру в державі – люди не зрозуміють. Але якщо сказати дідусям і бабусям, що через кілька років їхні діти і внуки житимуть у зовсім іншій країні – вони хлопатимуть у долоні”, - зазначив Г.СУРКІС. Він переконаний, що таким чином вдасться заручитися підтримкою громадянами проведення Євро-2012 в Україні, що сприятиме консолідації зусиль громадськості і влади для підготовки до турніру. 2008 року, «дорожня карта» на 2009 рік».

На думку Президента ФФУ, на сьогодні в Україні не сформована єдина інформаційна політика, яка б давала розуміння кожному громадянину, що він отримає від проведення чемпіонату в Україні. Саме через це він наполягає на необхідності акцентувати увагу на тому, які вигоди отримає кожен.