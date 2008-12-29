Пасажирів Південній залізниці розважатимуть Дід Мороз і Снігуронька

Харків. 29 грудня. УНІАН. Пасажирів Південної залізниці в Новорічні та Різдвяні свята розважатимуть Дід Мороз і Снігуронька.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Південної залізниці, на Південному вокзалі Харкова, а також на станціях Харків-Левада, Лосєве, Люботин, Суми, Полтава-Південна, Кременчук, Куп’янск-Вузловий, Чугуїв, у швидкісних поїздах і поїздах, у яких їхатимуть діти, пасажирів чекають святкові театралізовані привітання від Діда Мороза і Снігуроньки. Також усі пасажири Південної залізниці одержать приємні подарунки.

На дисплеї в центральному залі Південного вокзалу Харкова, на інформаційних екранах на вокзалах Харків-Левада, Лосєве, Суми, Полтава-Південна і Київська, Люботин і станції Прилуки для пасажирів транслюватимуться привітання керівництва Укрзалізниці та Південної залізниці.

Також на Південній залізниці проходить конкурс на краще оформлення вокзалу або станції. До журі увійшли залізничники та представники відомчих ЗМІ. Переможці одержать цінні подарунки й почесні грамоти.