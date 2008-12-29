У Комінтернівському районі обмежено подачу тепла

Харків. 29 грудня. УНІАН. У понеділок, 29 грудня, з 11.00 до 18.00 в частині Комінтернівського району обмежено подачу тепла.

Як повідомляє сайт міськради, за даними Харківських теплових мереж, виведено в ремонт ділянку ТМ № 61 для усунення дефекту на перетині пр.50 річчя СРСР і Садового проїзду на подаючому трубопроводі Ф600 мм. У зв`язку з цим обмежено подачу теплової енергії в 25-му, 27-му, 28-му мікрорайонах на 25%. Гаряче водопостачання подаватиметься в повному обсязі.