Обласний ДАБК очолив Непомнящий

Харків. 8 січня. УНІАН. Виконуючим обов`язки керівника інспекції ДАБК в Харківській області призначений Олександр НЕПОМНЯЩИЙ.

Нового керівника колективу регіональної інспекції ДАБК представив заступник губернатора Сергій СТОРОЖЕНКО, інформує сайт Харківської ОДА.

У своєму виступі перед колективом О.НЕПОМНЯЩИЙ заявив, що має намір організувати діяльність інспекції так, щоб максимально ефективно виконувати завдання, що стоять перед нею, на благо області і держави, наповнюючи новим змістом кращі традиції в роботі архітектурно-будівельного контролю в Харківській області.

До нинішнього призначення О.НЕПОМНЯЩИЙ обіймав посаду начальника управління в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України.