Харків уже витратив на Євро-2012 600 млн. грн.

Харків. 23 січня. УНІАН. У 2008 році на підготовку Харкова до проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 було витрачено 600 мільйонів гривень.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник Харківського міського голови, директор Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року і спорту Віктор ХРИСТОЄВ.

За його словами, ця сума включає надходження як з бюджетних джерел, так і кошти інвесторів.

Зокрема, зазначив В.ХРИСТОЄВ, з міського бюджету було витрачено 110 млн. грн., що перевищує раніше заплановану суму коштів в 2,6 рази; з державного бюджету – 97 млн. грн. Понад 300 млн. грн. надійшли від інвесторів.