Харків відвідає посол Ізраїлю

Харків. 27 січня. УНІАН. 28 січня у Харкові з візитом перебуватиме Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні пані Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, мета візиту посла - участь в урочистій церемонії нагородження громадян України, мешканців м. Харкова, Донецької та Луганської областей, які переховували євреїв під час Другої світової війни, медалями та дипломами Праведників народів світу.

Церемонія нагородження відбудеться о 15.00 у приміщенні Ізраїльського культурного центру по вул. Пушкінській, 32.