Держустановам урізали фінансування

Харків. 27 січня. УНІАН. Фінансування держустанов у Харківській області скорочено на 30-60 відсотків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за словами губернатора Арсена АВАКОВА, процес скорочення фінансування торкнувся всіх без виключення держустанов.

«Фінансування облдержадміністрації і всіх держустанов, починаючи з театрів, які фінансуються з держбюджету, й, закінчуючи гаражем в облдержадміністрації, обласній раді і облдержтелерадіо - скрізь у цьому році бюджет скорочено на 30-40%, а подекуди - до 60%», - сказав А.АВАКОВ.

За його словами, сьогодні перед керівниками державних структур стоїть питання про те, як звести баланс, коли грошей не вистачає навіть на виплату заробітної плати, й автоматично виникає питання про скорочення.

«По-перше, скасовуються вакансії. Працюючі пенсіонери, як це не сумно, йдуть на пенсію і таке інше. Таке ж питання стоїть перед главами райдержадміністрацій, переді мною, директорами театрів і училищ, де вже держзамовлення скорочено на 20%. Це питання стоїть перед керівниками абсолютно всіх держструктур. Не буде такого, що криза не торкнеться якоїсь окремої галузі. Такого не буде. Економіка єдина, баланс єдиний», - зазначив А.АВАКОВ.