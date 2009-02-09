На міжбанку доларом торгують по 8,06/8,18

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0350/8,1850 грн./дол., до 11:00 спред звузився – 8,0600/8,1800.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «Інтербізнесконсалтинг» , рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2200/0,2260, а до 12:00 ціни підвищилися 0,2230/0,2265. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 36,1200 (-0,1650). .

Торги євро-гривнею сьогодні стартували котируваннями 10,3430/10,5665, до 11:00 ціни пішли вгору – 10,3840/10,5690.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2891/92, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.