Фельдман пропонує створити комісію з лобіювання

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує створити постійно діючу Координаційну комісію, завдання якої полягало б у чіткій координації дій при просуванні бюджетних, організаційних і проектних ініціатив для Харкова і Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського депутатського об`єднання «За Харківщину!», таку пропозицію О.ФЕЛЬДМАН вніс за результатами спільного засідання членів об`єднання і представників харківської влади, зокрема, губернатора Харківської області Арсена АВАКОВА, голови обласної ради Сергія ЧЕРНОВА і мера міста Михайла ДОБКІНА.

При цьому О.ФЕЛЬДМАН вважає, що співголовами такої комісії мають стати губернатор області, голова облради, секретар міськради, харківський мер, представники Кабінету міністрів і депутатського об`єднання «За Харківщину!».

Також О.ФЕЛЬДМАН виступає за чіткий розподіл відповідальності кожного народного депутата-харків`янина за вирішення певного кола проблем, за аполітичність, систематичний і недекларативний характер роботи такого органу.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, висока оцінка з боку керівництва УЄФА підготовки Харкова до Євро-2012, а також злагодженість у просуванні інтересів міста, яку демонструють сьогодні всі харківські політики і управлінці, є найкращим підтвердженням необхідності об`єднання в умовах кризи.