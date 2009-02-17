У двох районах Харкова обмежать подачу воду

Харків. 17 лютого. УНІАН. Часткове обмеження водопостачання буде введене в Дзержинському та Ленінському районах Харкова.

Як повідомляє сайт міськради, за інформацією КП «ВТП «Вода», у зв`язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт з 9.00 19 лютого до 00.30 20 лютого 2009 р. буде припинено водопостачання частини Дзержинського району, обмеженої вулицями Клочківською, Самарською, р.Лопань, вулицями Полярною, Клочківською, Новгородською, пр.Леніна та вулицею Космічною.

Водопостачання частини Дзержинського та Ленінського районів, обмеженої вулицями Котлова, Червоноармійською, Чоботарською, Енгельса, К.Маркса, узвозом Халтуріна, вулицями Клочківською, Самарською, р.Лопань та вулицею Ізмайлівською, буде здійснюватися зі зниженим тиском.

Тел. для довідок: 712-08-40.