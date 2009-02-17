В січні область збільшила продаж с/г продукції

Харків. 17 лютого. УНІАН. Реалізацію сільськогосподарської продукції в Харківській області в січні цього року збільшено на 19,7%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВА.

За його даними, у січні ц.р. загальний обсяг реалізованої продукції, яка була вироблена сільськогосподарськими підприємствами Харківщини, зріс на 19,7% порівняно з відповідними періодом минулого року (в тому числі, продукції рослинництва – на 13,1%).

Зокрема, повідомив В.ЗВЄРЄВ, порівняно з минулим роком значно зросли загальні обсяги реалізації зернових культур (у 3,7 рази), в тому числі пшениці (у 3,3 рази), насіння соняшнику (на 26,5%) , молока та молочних продуктів (на 8,4%), яєць (у 2 рази більше).