Ющенко проти приватизації Турбоатома

Харків. 17 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає помилкою наміри приватизувати ВАТ «Турбоатом», і прагнення уряду віддати у приватні руки стратегічне підприємство є неприйнятними для глави держави.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав у виступі на розширеній нараді з питань розвитку атомної енергетики, що пройшла на Хмельницькій АЕС.

«Для мене є неприйнятним бажання уряду приватизувати це підприємство. Переконаний, що це велика помилка», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, Україна має значний потенціал в галузі атомного машинобудування. Водночас, сказав Президент, необхідно вирішити проблему науково-технічної підтримки, об`єднавши найбільш підготовлених вчених і інженерів, оскільки існуючі наукові центри (Фізико-технічний інститут, Інститут ядерної фізики, Інститут проблем міцності, Інститут теоретичної теплофізики та інші) за останні роки суттєво втратили свій потенціал.

Як повідомлялося, Кабмін своїм розпорядженням 3 грудня 2008 р. вніс ВАТ «Турбоатом» до переліку підприємств, державні пакети акцій яких підлягають приватизації в 2009 р. Президент України 19 грудня підписав указ, яким зупинив дію цього розпорядження. 75,224% акцій «Турбоатома» належить державі, 15% - ТОВ «Компанія по управлінню активами «Сварог Ессет Менеджмент». За словами гендиректора підприємства Віктора СУБОТІНА, в 2008 р. «Турбоатом» реалізував продукції на 470 млн. грн. при затвердженому фінансовому плані 356 млн. грн. За попередніми розрахунками, в 2009 р. заплановано реалізувати продукції на 540 млн. грн.

Виступаючи на нараді, В.ЮЩЕНКО нагадав, що в даний час в Україні експлуатується 15 енергоблоків на 4 атомних станціях сумарною встановленою потужністю 13,8 ГВт. «Питома вага електроенергії, виробленої АЕС, - 46,9% від загального обсягу виробленої електрики», - зазначив він.

Президент підкреслив, що накопичені протягом останніх років невирішені проблеми підприємств галузі свідчать про необхідність прийняття кардинальних заходів у атомній сфері. У цьому контексті він нагадав, що такі кроки були передбачені Енергетичною стратегією України до 2030 року.

В.ЮЩЕНКО констатував, що «дотепер відсутні порядок та правил складання прогнозного паливно-енергетичного балансу країни, зокрема складової щодо електроенергії об`єднаної енергосистеми України». «Державне підприємство «Енергоринок» при формуванні щомісячних та річних прогнозних балансів електроенергії не враховує пропозиції «Енергоатому» щодо обсягу виробленої енергії», - сказав він.

Президент відзначив, що за 20 років коефіцієнт використання встановлених потужностей на АЕС світу підвищений у середньому на 20-25%. Підвищення ефективності роботи українських АЕС до досягнутого у світі рівня рівноцінно введенню в експлуатацію двох нових енергоблоків потужністю 1 млн. кВт кожен, додав він. В.ЮЩЕНКО також відзначив, що коефіцієнт використання виробничих потужностей українських АЕС у 2008 році склав 73,9% проти 76,4% у 2007 році.

«Ситуацію треба виправляти», - переконаний Президент. За його словами, йдеться про необхідність скоротити обсяг диспетчерських обмежень допустимої потужності АЕС і забезпечити частку виробництва електроенергії АЕС щонайменше на рівні 50% від загального виробництва електроенергії в енергосистемі України.

«Останнім часом ми спрямували свої зусилля на запуск нових блоків АЕС, але є складнощі з тим, щоб вироблену електрику довести до споживачів», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши - адже пропускна спроможність ліній електропередач не дозволяє працювати на повну потужність енергоблокам Запорізької, Рівненської та Хмельницької АЕС.

Глава держави наголосив, що наразі уряду та Міністерству палива та енергетики необхідно прискорити добудову та введення в експлуатацію ліній електропередачі ПЛ-750кВ «РАЕС-п/с Київська» з підстанцією 750 кВ «Київська», ПЛ-750кВ «ЗАЕС-ПС Каховська» з підстанцією 750 кВ «Каховська». В.ЮЩЕНКО висловив побажання, аби питання реалізації необхідних у цьому напрямку рішень були розглянуті на засіданні РНБО.

Наступною проблемою нашої атомної енергетики, за словами Президента, «стала недосконала тарифна політика в галузі електроенергетики». «Не маючи тарифу, не маючи окупності, ми підрубуємо гілку під однією з найперспективніших галузей енергетики», - сказав він, додавши, що тарифи, встановлені для «Енергоатому», не дозволяють виконувати виробничу програму підприємств галузі. Президент нагадав, що постановою НКРЕ від 25.12.08 для «Енергоатому» на 2009 рік встановлено тариф на відпуск електроенергії, що виробляється на АЕС, у розмірі 13,77 коп./кВт*год на 2009 рік. «Такий рівень тарифу не дозволить виконувати виробничу програму підприємства у поточному році. Це не тариф перспективи»,- переконаний В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив: відсутність у влади чіткої сформульованої і жорстко реалізованої стратегії розвитку ядерно-енергетичного комплексу затягує терміни створення нових потужностей для заміни тих, що вибувають з експлуатації.

Кардинальне вирішення проблеми надійного енергопостачання України можливе тільки шляхом спорудження нових енергоблоків, також наголосив Президент.

Глава держави, крім того, нагадав: українська атомна енергетика у спадок від СРСР отримала високий рівень залежності від Росії, особливо у сфері забезпечення вітчизняних АЕС ядерним паливом та переробки відпрацьованого ядерного палива. У цьому контексті В. Ющенко наголосив на необхідності розв`язання проблеми залежності від одного постачальника. Він також нагадав, що проблеми енергобезпеки були розглянуті на останньому засіданні РНБО - йшлося в тому числі про створення стратегічного запасу ядерного палива.

Водночас, зазначив В.ЮЩЕНКО, наша країна має достатні поклади урану та цирконію, а виробничий і науково-технічний потенціал вітчизняних підприємств атомно-промислового комплексу - за умов відповідної фінансової підтримки - дозволяє забезпечити необхідні темпи розвитку основних елементів ядерного паливного циклу.

У своєму виступі Президент також порушив питання використання відпрацьованого ядерного палива. Більшість ядерних держав, зазначив він, сьогодні йдуть шляхом зберігання ВЯП до моменту, коли його регенерація стане економічно вигідною - і створення парку реакторів на швидких нейтронах дозволить замкнути ядерний паливний цикл. Україні також необхідно застосувати «відкладений варіант», переконаний глава держави. «Ми зобов`язані подумати над більш раціональним використанням ресурсу», - сказав В.ЮЩЕНКО.