Турбоатом не бачив рішення ВСУ

Харків. 18 лютого. УНІАН. Прес-служба ВАТ «Турбоатом» оприлюднила заяву у зв’язку з повідомленнями у пресі про те, що Верховний суд України своєю ухвалою від 17 лютого начебто відмінив рішення судів першої інстанції про законність призначення 28 серпня 2007 року генеральним директором харківського заводу «Турбоатом» Віктора Субботіна.

У своєму повідомленні про рішення ВСУ ЗМІ посилалися на інформацію прес-служби компанії «Сварог Ессет Менеджмент», міноритарного акціонера заводу.

Подаємо повний текст заяви прес-служби «Турбоатома» мовою оригіналу.

«17 февраля 2009 года Верховный суд Украины (ВСУ) отменил решения нижестоящих судебных инстанций по одному из дел, в которых оспаривались решения, принятые акционерами «Турбоатома» на общем собрании 28.08.2007 г.

Напомним, что истцом по данному делу выступила Генеральная прокуратура Украины (ГПУ), которая и обратилась в Хозяйственный суд Харьковской области с соответствующим иском.

16 апреля 2008 года Хозяйственный суд Харьковской области отказал ГПУ в удовлетворении данного иска. Законность указанного решения была позже подтверждена апелляционной и кассационной инстанциями. Кроме того, в настоящее время существует 8 вступивших в законную силу судебных решений, подтверждающих законность собрания акционеров от 28.08.2007 г. и принятых на нем решений.

На данный момент ОАО «Турбоатом» не располагает текстом решения ВСУ от 17.02.2009 г., что не дает возможности комментировать основания, по которым суд пришел к выводу об отмене ранее вынесенных решений по данному делу.

Однако можно с уверенностью сказать, что дело по иску ГПУ поступит на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Харьковской области, который и должен будет решить вопрос о законности или незаконности проведения 28.08.2007 г. общего собрания акционеров ОАО «Турбоатом».

До этого момента решения акционеров, принятые на общем собрании 28.08.2007 г., в том числе решение об избрании Виктора Субботина генеральным директором ОАО «Турбоатом», являются законными и обязательными для исполнения, как акционерами, так и органами управления акционерным обществом».