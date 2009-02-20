Мери хочуть мати свого начальника в Кабміні

Харків. 20 лютого. УНІАН. Члени Асоціації міст України і громад підтримують ідею введення в уряді посади віце-прем`єр-міністра з регіональної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію, яку висловив на сьогоднішньому засіданні Асоціації мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ, бурхливими оплесками підтримала більшість учасників засідання.

Є.КАРТАШОВ пояснив доцільність введення нової посади тим, що необхідно налагодити більш чітку роботу регіональної і виконавчої влади. Крім того, він підкреслив, що всі гілки української влади повинні працювати більш злагоджено і консолідовано.

Також Є.КАРТАШОВ зазначив, що під час призначення нових керівників державних підприємств у регіонах необхідно враховувати думку місцевої влади з метою уникнення в майбутньому виникнення ряду проблем.

“Ось прослідкуйте, чому у нас невиплати заробітної плати. А як я можу впливати на заробітну плату, коли присилають на державне підприємство людину (керівника – УНІАН), не погоджуючи абсолютно з місцевою владою…», - сказав мер Запоріжжя.

При цьому він підкреслив, що в деяких випадках на посади керівників призначають людей, які не є фахівцями в галузі. «По фармації зараз нам присилають одну людину. Я питаю: ви фахівець в області фармації? Він відповідає: ні, я в податковій службі працював», - сказав Є.КАРТАШОВ.