Курси валют у банках Харкова

Долар: від 8,2 до 8,8 грн.

Харків. 23 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 23 лютого: Мегабанк - купівля долара - 8,7 грн. (продаж - 9,2 грн.), євро - 11,1 грн. (12 грн.), Меркурій - 8,8 (9,1), 11,1 (12), Реал-банк - 8,75 (9,15), 10,7 (11), Факторіал-банк - 8,2 (8,65), 10,3 (10,95), Базис - 8,5 (8,8), 11,3 (11,9) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 23 лютого Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 20 лютого – 770.0000) 100 EUR – 969.5070 (на 20 лютого – 978.2850) 10 RUR – 2.1344 (на 20 лютого – 2.1335).

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