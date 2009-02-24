Перекрито рух по Салтівському шосе
11:02, 24 лютого 2009Харьків
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Щодня з 8-ї до 16-ї. До 16 березня
Харків. 24 лютого. УНІАН. З 23 лютого по 10 березня перекривається рух по Салтівському шосе.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, рух транспорту на одній з магістральних вулиць міста тимчасово припиняється у зв`язку з виконанням робіт по зносу аварійних дерев на ділянці від проспекту 50-річчя ВЛКСМ до вул. Крупської, по вул. Івана Камишева і вул. Механізаторській на ділянці від вул. Гв. Широнінців до пр-ту Тракторобудівників.
Перекриття руху транспорту відбуватиметься частково з 8.00 до 16.00.
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