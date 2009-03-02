Курси валют у банках Харкова

Долар 8,3 – 8,65

Харків. 2 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 2 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,4 грн. (продаж - 9 грн.), євро - 10,4 грн. (11,5 грн.), Меркурій - 8,3 (8,95), 10,3 (11,5), Реал-банк - 8,65 (8,9), 10,9 (11,3), Факторіал-банк - 8,3 (9), 10,45 (11,35) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 2 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 27 лютого – 770.0000) 100 EUR – 973.5880 (на 27 лютого – 984.2140) 10 RUR – 2.1556 (на 27 лютого – 2.1555).

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