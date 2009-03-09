Металіст втрачає очки у Львові

Харків. 9 березня. УНІАН. Харківський Металіст не зміг здолати у виїзному матчі національного чемпіонату одного з аутсайдерів команду ФК Львів.

Забивши першими на 19-й хвилині (Едмар), харків’яни самі пропустили гол у грі (Федорчук, 36), яка проходила на вкрай розмоклому від мокрого снігу полі у передмісті Львова в Добромилі.

В результаті до Металіста, який з 38 очками перебуває на 2-му місці турнірної таблиці, впритул наблизився донецький Шахтар – 37 очок.

Вже незабаром ці два клуби з’ясуюють свої стосунки у матчі 20-го туру Чемпіонату України в Харкові (15 березня), що може внести зміни у трійку лідерів. Але Динамо з 49 очками залишиться поки що недосяжним для найближчих переслідувачів.