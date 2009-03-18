Курси валют у банках Харкова

Долар 8,1 – 8,15

Харків. 18 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 18 березня: Мегабанк – купівля долара - 8,1 грн. (продаж - 8,32 грн.), євро - 10,4 грн. (10,85 грн.), Меркурій - 8,1 (8,28), 10,2 (10,8), Реал-банк - 8,15 (8,25), 10,57 (10,8), Факторіал-банк - 8,1 (8,4), 10,45 (10,85), Базис - 8,1 (8,25), 10,45 (10,75) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 18 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 17 березня – 770.0000) 100 EUR – 996.5340 (на 17 березня – 1004.2340) 10 RUR – 2.2298 (на 17 березня – 2.2102).

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