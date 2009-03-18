Динамо в Харкові хоче зіграти «зльоту»

Харків. 18 березня. УНІАН. Київське Динамо 19 березня перед початком гри 1/8 Кубку УЄФА з харківським Металістом не проводитиме передматчового тренування.

Як повідомляє сайт Динмо, це пов’язане з тим, що динамівці добре знають газон ОСК «Металіст», тому було вирішено відмовитися від традиційного в європейських турнірах передматчевого тренування безпосередньо на стадіоні, на якому відбудеться гра.

За день до матчу динамівці тренуватимуться в Конча-Заспа. В середу о 21.45 у конференц-залі готелю «Аврора» відбудеться прес-конференція головного тренера «Динамо» Юрія Сьоміна і одного з гравців команди.

Як повідомляв УНІАН, матч Металіст - Динамо відбудеться в четвер, 19 березня. Початок о 19.00.

Перший матч 1/8 Кубку УЄФА у Києві тиждень тому завершився з рахунком 2:0 на користь Динамо.