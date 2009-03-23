У Харківській області на водосховищі виявлено загиблих птахів

У Харківській області на березі водосховища виявлено близько 500 загиблих диких гусей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вранці 22 березня до МНС надійшла інформація про те, що у Лозівському районі Харківщини, на березі та у прибережній зоні Краснопавлівського водосховища виявлені близько 500 загиблих диких перелітних гусей.

Тушки птахів забрані підрозділом МНС, їх утилізація буде проведена сьогодні, 23 березня.

Представниками обласної та районної СЕС відібрали матеріал загиблої птиці та взяли проби води для проведення лабораторних досліджень.

За попередніми лабораторними дослідженнями, пташиний грип не виявлений, остаточні результати досліджень планується отримати 24 березня.