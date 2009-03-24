В Україні дощ уперемішку зі снігом

Харків. 24 березня. УНІАН. У вівторок, 24 березня, на території України, за прогнозами синоптиків, буде хмарна з проясненнями погода. Очікується мокрий сніг та дощ, в карпатському регіоні місцями сильні опади, у південних областях та Криму невеликий дощ. Вночі у північній половині подекуди налипання мокрого снігу. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Як повідомили УНІАН у Українському гідрометеоцентрі, температура вночі 24 березня від 3° морозу до 2° тепла, в Криму 1-6° тепла; вдень 3-8°, на півдні 9-14° тепла; в Карпатах протягом доби 1-6° морозу.

На Київщині 24 березня буде Хмарно з проясненнями, пройде мокрий сніг та дощ, вночі слабке налипання мокрого снігу. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла. По м. Києву вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.