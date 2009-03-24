Барабашовці погрожують страйком

Харків. 23 березня. УНІАН. Підприємці харківського торговельного центру «Барабашове» розпочнуть страйк, якщо міліціонери не припинять проводити «силові» перевірки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова профспілки підприємців ТЦ «Барабашове» Олександр ОХРІМЕНКО.

За його словами, підприємці торговельного центру обурені застосуванням сили працівниками міліції, і ситуація наближається до критичної.

«Ніхто не забороняє перевірок, але ця нагадує фашистську. Це неприпустимі речі. Це відверто непрофесійні та необдумані дії правоохоронців», - сказав О.ОХРІМЕНКО.

«Якщо подібні речі будуть повторюватися, ми будемо змушені виводити людей», - заявив голова профспілки підприємців ТЦ «Барабашове».

«Учора неорганізовано вийшли близько 3-4 тисяч підприємців, а ми виведемо 16 тисяч, ще прихопимо їхніх дітей, родичів, виведемо реалізаторів, котрим ми даємо можливість хоч як заробляти», - додав О.ОХРІМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 березня, харківська міліція проводила перевірку законності діяльності підприємців, які працюють у ТЦ «Барабашове». Обурення підприємців викликали методи перевірки, в результаті чого розпочався стихійний мітинг, на якому були присутні близько 4 тисяч робітників ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТЦ «Барабашове», вранці до торгового центру з`їхалися автобуси та десятки легкових автомобілів з працівниками харківської міліції, після чого кілька груп працівників міліції почали рейди на території ринку з метою «пошуку контрафактної продукції та перевірки паспортного режиму». При цьому до адміністрації ТЦ «Барабашове» почали звертатися підприємці із заявами про зникнення товару, а також зі скаргами на загрози та здирство працівників міліції. Також, за даними прес-служби, поява міліції на торгових майданчиках «Шкіра та хутро» й «Дитячі іграшки» мало не переросла в масову бійку.

Прес-служба «Барабашового», оцінила дії міліціонерів на території центру як «незаконні» і «неправомірні» й заявила, що адміністрація ТЦ і юристи міськвиконкому зараз допомагають потерпілим від дій працівників харківської міліції в написанні скарг до прокуратури і судових позовів.