Барабашовці погрожують страйком
Ринок проти «силових» перевірок
Харків. 23 березня. УНІАН. Підприємці харківського торговельного центру «Барабашове» розпочнуть страйк, якщо міліціонери не припинять проводити «силові» перевірки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова профспілки підприємців ТЦ «Барабашове» Олександр ОХРІМЕНКО.
За його словами, підприємці торговельного центру обурені застосуванням сили працівниками міліції, і ситуація наближається до критичної.
«Ніхто не забороняє перевірок, але ця нагадує фашистську. Це неприпустимі речі. Це відверто непрофесійні та необдумані дії правоохоронців», - сказав О.ОХРІМЕНКО.
«Якщо подібні речі будуть повторюватися, ми будемо змушені виводити людей», - заявив голова профспілки підприємців ТЦ «Барабашове».
«Учора неорганізовано вийшли близько 3-4 тисяч підприємців, а ми виведемо 16 тисяч, ще прихопимо їхніх дітей, родичів, виведемо реалізаторів, котрим ми даємо можливість хоч як заробляти», - додав О.ОХРІМЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, учора, 22 березня, харківська міліція проводила перевірку законності діяльності підприємців, які працюють у ТЦ «Барабашове». Обурення підприємців викликали методи перевірки, в результаті чого розпочався стихійний мітинг, на якому були присутні близько 4 тисяч робітників ринку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ТЦ «Барабашове», вранці до торгового центру з`їхалися автобуси та десятки легкових автомобілів з працівниками харківської міліції, після чого кілька груп працівників міліції почали рейди на території ринку з метою «пошуку контрафактної продукції та перевірки паспортного режиму». При цьому до адміністрації ТЦ «Барабашове» почали звертатися підприємці із заявами про зникнення товару, а також зі скаргами на загрози та здирство працівників міліції. Також, за даними прес-служби, поява міліції на торгових майданчиках «Шкіра та хутро» й «Дитячі іграшки» мало не переросла в масову бійку.
Прес-служба «Барабашового», оцінила дії міліціонерів на території центру як «незаконні» і «неправомірні» й заявила, що адміністрація ТЦ і юристи міськвиконкому зараз допомагають потерпілим від дій працівників харківської міліції в написанні скарг до прокуратури і судових позовів.