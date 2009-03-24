Райдепутат отримала «ляльку»

Харків. 24 березня. УНІАН. Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК порушив кримінальну справу стосовно депутата однієї з районних рад області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, згідно з заявою приватного підприємця, до прокуратури надійшли матеріали про вимагання у підприємця цим депутатом та одним із сільських голів з серпня 2008 р. грошових коштів у сумі 112,5 тис. дол. у якості хабара за винесення сільською радою рішень про надання дозволів на виготовлення проектів відведення двох земельних ділянок загальною площею 2,25 га та подальше винесення сільською радою рішень про передачу цих земельних ділянок у власність підприємця для ведення особистого селянського господарства і будівництва та обслуговування житлового будинку і споруд.

Перевіркою встановлено, що з серпня 2008 р. по лютий 2009 р. цей депутат, діючи шляхом обману та зловживання довірою до неї як до депутата місцевої ради, користуючись тим, що вона запрошується на засідання сільської ради, ввела в оману підприємця про можливість надання їй допомоги у вирішенні цих питань за умови передачі через неї матеріальної винагороди сільському голові.

Наприкінці лютого 2009 р. у райцентрі депутат отримала від підприємця 10 тис. грн. і грошову «ляльку» в сумі 55 тис. дол. Тим часом депутат достовірно знала, що сільська рада вже надала дозвіл підприємцю на виготовлення таких проектів. Отримані кошти депутат і не збиралася передавати сільському голові.

Справу порушено за фактом вчинення депутатом замаху на шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, та за фактом підбурювання приватного підприємця до замаху на давання хабара, тобто складу злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України.

У справі ведеться слідство.