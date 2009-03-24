Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 24 березня. УНІАН. Середній курс купівлі-продажу долара в українських комерційних банках сьогодні майже не змінився порівняно з 23 березня і становить 8,17/8,32 грн./дол. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро у комерційних банках України сьогодні дещо підвищився порівняно з 23 березня – до 10,93 грн., курс продажу дещо знизився – до 11,42 грн.

Середній курс купівлі російського рубля по Україні підвищився на 1,6% порівняно з 23 березня – до 0,2248 грн., курс продажу зріс на 0,7% – до 0,2576 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують у середньому по 8,20 грн./дол. (курс дещо підвищився порівняно з 23 березня), продають – по 8,32 грн./дол. (курс без змін).

Євро в столиці купують у середньому по 10,98 грн. (курс підвищився на 0,4% порівняно з 23 березня), продають – по 11,40 грн. (курс дещо знизився).

Комерційні банки столиці сьогодні купують російські рублі у середньому по 0,2234 грн. (дорожче на 1,4%), продають – по 0,2608 грн. (дешевше на 0,4%).

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

“Укрсоцбанк”: долар США – 8,15/8,40 грн., євро – 10,80/11,40 грн., рубель – 0,198/0,26 грн.;

“Райффайзен Банк Аваль”: долар США – 8,10/8,35 грн., євро – 10,90/11,60 грн., рубель – 0,20/0,26 грн.;

“Укрексімбанк”: долар США – 8,15/8,25 грн., євро – 11,00/11,30 грн., рубель – 0,22/0,25 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні, 24 березня, становить 7,70, до євро – 10,43966, до російського рубля – 0,23121.