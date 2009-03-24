В Таволжанці згоріло двоє людей

Харків. 24 березня. УНІАН. Внаслідок пожежі, яка сталася в селищі Таволжанка Дворічанського району Харківської області, загинуло двоє людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася сьогодні близько опівночі в одному з приватних домоволодінь селища.

Про пожежу повідомив сусід, що побачив дим, який ішов з фіранки будинку. До місця виклику негайно виїхала чергова варта МНС. Вогнем були охоплені домашні речі. На місці пожежі було знайдено тіла двох чоловіків: власника будинку, 1953 року народження, та його гостя – чоловіка, 1960 року народження.

За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність при палінні в нетверезому стані.