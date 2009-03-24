У Харкові горить велозавод

Харків. 24 березня. УНІАН. Сьогодні в середині дня сталася пожежа на Харківському велозаводі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Харківській області, сигнал про пожежу в лако-фарбувальному цеху ХВЗ надійшов о 12.43.

Вогнем було охоплено 150 кв. метрів площі.

В ліквідації пожежі, яку в ці хвилини локалізовано, брали участь 10 аварійно-рятувальних автомобілів, близько 50 рятувальників. Постраждалих немає.