У Харкові горить велозавод
15:01, 24 березня 2009Харьків
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Люди не постраждалии
Харків. 24 березня. УНІАН. Сьогодні в середині дня сталася пожежа на Харківському велозаводі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Харківській області, сигнал про пожежу в лако-фарбувальному цеху ХВЗ надійшов о 12.43.
Вогнем було охоплено 150 кв. метрів площі.
В ліквідації пожежі, яку в ці хвилини локалізовано, брали участь 10 аварійно-рятувальних автомобілів, близько 50 рятувальників. Постраждалих немає.
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