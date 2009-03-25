Підприємці ТЦ «Барабашове» просять міськраду захистити їх від міліції

Харків. 25 березня. УНІАН. Підприємці ТЦ «Барабашове» звернулися до депутатів Харківської міськради з проханням захистити їх від дій міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, зі зверненням, у кому містилося прохання, виступив на сесії міськради представник профспілки підприємців ТЦ «Барабашове» Олександр ОХРІМЕНКО.

За його словами, перевірки, які розпочала у березні харківська міліція на міських ринках, зокрема Барабашівському, нагадують «облави». Від імені підприємців профлідер заявив, що вони незаконні, проходять з порушеннями, і їх необхідно припинити.

На сесії також виступив керівник міської міліції Олександр ОСТРЯНІН, який повідомив про «напружену криміногенну ситуацію» на ринку «Барабащове», назвав види і кількість порушень, які виявила міліція, і вказав на необхідність продовження активної роботи правоохоронців над викорененням злочинності.