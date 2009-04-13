Харків. 13 квітня. УНІАН. У Харкові завершено опалювальний сезон.

Як повідомляє сайт міськради, відповідне розпорядження підписав в.о. Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС.

Згідно з розпорядженням, опалювальний сезон завершено у житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих та інших установах побутового і соціально-культурного призначення закінчений з 13 квітня. У побутових споживачів, приміщення яких обладнані індивідуальними опалювальними приладами. - з 1 травня 2009 р.

Цим же розпорядженням КП «Харківські теплові мережі» зобов`язали виконати перерахунок нарахувань за послугу з централізованого опалювання побутовим споживачам, які проживають у житлових будинках, не оснащених приладами обліку теплової енергії на опалювання, згідно з фактичним терміном тривалості опалювального сезону.