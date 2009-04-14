Кримчанка везла у Москву марихуану

Харків. 14 квітня. УНІАН. Співробітниками митниці спільно з прикордонниками на залізничному вокзалі Харкова у потягу «Сімферополь - Євпаторія - Москва» було виявлено 1,4 кг марихуани.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської митниці, заборонені для переміщення через митний кордон предметів намагалася перевезти до Росії 50-річна мешканка Криму.

Виявити наркотики, які переховувалися в жіночій сумці під подушкою в одному з купе, допоміг службовий собака.

За даними прес-служби, з початку 2009 року співробітниками Харківської митниці було виявлено 14 випадків незаконного переміщення через державний кордон наркотичних засобів загальною вагою близько 9 кг. За цими фактами порушено 8 кримінальних справ.