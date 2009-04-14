Віталій Кличко вболіватиме за Валуєва

Харків. 14 квітня. УНІАН. Віталій КЛИЧКО під час поєдинку між Русланом ЧАГАЄВИМ та Миколою ВАЛУЄВИМ обіцяє «тримати кулаки» за останнього.

Як передає кореспондент УНІАН, таку обіцянку сьогодні на прес-конференції у Харкові дав Віталій КЛИЧКО - чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі.

«Я буду тримати кулаки за ВАЛУЄВА, оскільки для мене особисто більш цікаво боксувати проти такого фактурного велетня», - наголосив В.КЛИЧКО.

«Мене цікавить останній пояс чемпіона світу, яким не володіють брати КЛИЧКО. Вони (Р.ЧАГАЄВ та М.ВАЛУЄВ – УНІАН) ділять цей пояс між собою. У цьому поєдинку вони з’ясують, хто чемпіон, і я готовий до бою», - сказав В.КЛИЧКО.

«Я би хотів, щоб це був ВАЛУЄВ», - зазначив він.

На знімку: Віталій Кличко представляє боксера Сергія Федченка (тренер Віктор Демченко), який 22 квітня у Харкові відстоюватиме титул інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у надлегкій вазі.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА